«Я человек рисковый»: Яна Рудковская обратилась к пластическому хирургу

Внешность музыкального продюсера Яны Рудковской в последнее время довольно широко обсуждается ее поклонниками и даже хейтерами. Некоторые испытывают искреннее восхищение от облика и нарядов знаменитости. Другие же, наоборот, подвергают ее жесткой критике и, порой, не стесняются в выражениях.

В общем и целом, Яна Рудковская довольна своей внешностью. Несмотря на это, продюсер решилась прибегнуть к помощи пластического хирурга из-за отвисания кожи.

«Стареют все, молодильных яблок еще не придумали. Мне 44 года, у меня круглая форма лица, идет птоз, поэтому я решила, что операция может помочь. Меня беспокоят два момента — наркоз и швы. В остальном я человек рисковый. Но понимаю, что нужно очень тщательно подходить к вопросу, потому что это не цвет волос поменять», — цитируют Яну Рудковскую «Дни.ру».

Пластический хирург, осмотрев звездную пациентку, порекомендовал ей сделать круговую подтяжку лица и шеи.

Стоит отметить, что супруг Яны Рудковской — фигурист Евгений Плющенко весьма доволен внешностью жены. Спортсмен отметил, что она устраивает его по всем пунктам.

«Яна выглядит бомбически!» — сказал Евгений Плющенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Евгения Плющенко выглядит чемпионом даже на тренировке.