  1. Пятый канал
  4. Дед Мороз навестил маленьких пациентов Детской клинической больницы Петербурга

Дед Мороз навестил маленьких пациентов Детской клинической больницы Петербурга

, 12:12 | Анастасия Игонина Видео 39

Сопровождал главного зимнего волшебника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Виталий Белоусов, 5-tv.ru

Российский Дед Мороз навестил пациентов Детской клинической больницы в Петербурге. Устроить праздник для ребят зимний волшебник приехал вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Дед Мороз провел для маленьких пациентов настоящий новогодний утренник. Вместе с детьми он играл в игры, пел песни, дарил подарки и, конечно, старался узнать и исполнить все загаданные желания. О своей мечте новогоднему волшебнику рассказал и глава региона.

«Я загадал перед Новым годом одно главное желание — чтобы все дети были здоровы. Я очень благодарен Дедушке Морозу, что он откликнулся на наше предложение и нашел время в своей насыщенной программе, чтобы поздравить самых нуждающихся в его поздравлении детей. Когда дети не болеют, это самое большое счастье для родителей и для меня лично», — сказал Александр Дрозденко.

После праздника губернатор провел осмотр отделений медучреждения, во время которого он пообщался с юными пациентами больницы и вручил им рюкзаки, полные подарков.

Детская клиническая больница (ДКБ) — ведущее лечебно-консультативное учреждение региона. Клиника рассчитана на нахождение в ней до 401 пациента одновременно. Ежегодно в больнице проходят лечение более 15 тысяч юных пациентов. В состав ДКБ входит и диагностический центр, прием в котором ведется по 23 специальностям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дед Мороз обменялся поздравлениями и подарками с финским коллегой Йоулупукки.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 21 декабря: Венера рекомендует расслабиться

Последние новости

13:16
Оператор «Северного потока — 2» подтвердил приостановку строительства газопровода
13:04
«Сделано с любовью!» Хилькевич показала уморительное видео, смонтированное мужем
12:47
«Страшный сон»: номер подопечной Шнурова на шоу «Голос» раскритиковали зрители
12:30
СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов
12:12
Дед Мороз навестил маленьких пациентов Детской клинической больницы Петербурга
11:54
«Душная»: Сашу Черно осудили за курение во время беременности

Сейчас читают

Гороскоп на 21 декабря: Венера рекомендует расслабиться
Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]