Дед Мороз навестил маленьких пациентов Детской клинической больницы Петербурга

Российский Дед Мороз навестил пациентов Детской клинической больницы в Петербурге. Устроить праздник для ребят зимний волшебник приехал вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Дед Мороз провел для маленьких пациентов настоящий новогодний утренник. Вместе с детьми он играл в игры, пел песни, дарил подарки и, конечно, старался узнать и исполнить все загаданные желания. О своей мечте новогоднему волшебнику рассказал и глава региона.

«Я загадал перед Новым годом одно главное желание — чтобы все дети были здоровы. Я очень благодарен Дедушке Морозу, что он откликнулся на наше предложение и нашел время в своей насыщенной программе, чтобы поздравить самых нуждающихся в его поздравлении детей. Когда дети не болеют, это самое большое счастье для родителей и для меня лично», — сказал Александр Дрозденко.

После праздника губернатор провел осмотр отделений медучреждения, во время которого он пообщался с юными пациентами больницы и вручил им рюкзаки, полные подарков.

Детская клиническая больница (ДКБ) — ведущее лечебно-консультативное учреждение региона. Клиника рассчитана на нахождение в ней до 401 пациента одновременно. Ежегодно в больнице проходят лечение более 15 тысяч юных пациентов. В состав ДКБ входит и диагностический центр, прием в котором ведется по 23 специальностям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дед Мороз обменялся поздравлениями и подарками с финским коллегой Йоулупукки.