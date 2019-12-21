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Подозреваемому в стрельбе по охранникам газопровода предъявлено обвинение

, 16:11 | Светлана Александрова 21

ЧП произошло в пятницу в лесополосе возле города Колпино под Санкт-Петербургом. Дома у задержанного 60-летнего местного жителя найден арсенал оружия и взрывчатка.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Мужчине, подозреваемому в обстреле охранников газопровода под Санкт-Петербургом, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. При обыске у него дома обнаружены более двух тысяч патронов, пять гранат, два самодельных взрывных устройства, 16 предметов, похожих на детонаторы и четыре единицы оружия с разрешениями на них. Об этом сообщил Следственный комитет.

«По версии следствия, обвиняемый 20 декабря 2019 года, находясь в лесополосе на участке местности на пересечении грунтовой дороги и газопровода „Белоусово-Ленинград“ в Колпинском районе Санкт-Петербурга, произвел не менее 5 выстрелов из охотничьего ружья с нарезным стволом в троих мужчин, осуществляющих охрану вышеуказанного газопровода», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного 60-летнего местного жителя. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник нефтегазовой компании получил тяжелое ранение грудной клетки и находится в больнице.

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