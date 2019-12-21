Браконьер обстрелял охранников газопровода в Петербурге

Браконьер, вооруженный карабином «Сайга», обстрелял охранников газопровода в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 20 декабря в лесополосе неподалеку от Колпино.

Сотрудники нефтегазовой компании смогли найти укрытие и ответить огнем из служебного оружия по нападавшему, который тут же скрылся.

В результате происшествия один из охранников получил тяжелое ранение грудной клетки и был госпитализирован в НИИ Скорой помощи. Правоохранители вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Колпино, работающий охранником в одном из частных предприятий. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена раненого в ходе стрельбы на Лубянке рассказала о его состоянии.