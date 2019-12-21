Фото-доказательство: Топурия провоцирует слухи о беременности от нового бойфренда

Этим летом Кети Топурия перестала скрывать роман с дипломатом и бизнесменом Львом Деньговым. История знакомства певицы и предпринимателя оказалась весьма прозаичной: пара встретилась на торжестве по случаю дня рождения Деньгова, на котором выступала Топурия. Некоторое время парочка общалась в сети и по телефону, потом стала встречаться лично и, в конце концов, влюбленные признались друг другу в чувствах.

Поклонники, грезящие о счастье кумира, как о своем собственном, лелеют надежду увидеть Кети Топурию беременной от любимого человека. Раз за разом в сети появляются сообщения о том, что солистка A’Studio ждет от бизнесмена ребенка. Слухи подогревает и необычный стиль певицы. Все чаще поп-диву можно увидеть в безразмерных платьях и over-size толстовках.

Instagram @keti_one_official

33-летняя Кети Топурия никак не комментирует слухи о беременности. Певица воспитывает единственную дочку — четырехлетнюю Оливию. Новый бойфренд исполнительницы также имеет двух детей от прошлых отношений. Фанаты рассчитывают, что совсем скоро поп-дива прояснит ситуацию по поводу возможного ожидания малыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кети Топурия показала «бесконечные» ноги в секси-ботфортах и мини-платье.