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Дед Мороз зажег елку и дал старт новогодним праздникам в Петербурге

, 20:42 | Светлана Александрова Видео 25

Главный российский волшебник «прилетел» в Северную столицу на ракете и зажег огни на главной новогодней елке на Дворцовой площади.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин, 5-tv.ru

Главный Дед Мороз России лад старт новогодним праздникам в Северной столице. В Санкт-Петербурге волшебник появился на ракете и зажег огни на елке на Дворцовой площади.

«Много тысяч километров я преодолел, чтобы поздравить вас с Новым годом и пожелать добрых вестей — столько, сколько шишек в моем волшебном лесу», — сказал Дед Мороз встречавшим ему петербуржцам и гостям города всех возрастов.

После торжественного зажжения огней на главной елке Санкт-Петербурга волшебник дал старт традиционному забегу своих помощников, которым предстоит разносить подарки большим и маленьким жителям города.

Как обычно, первое официальное праздничное мероприятие привлекло несколько тысяч участников. По набережным и улицам города они пробежали два с половиной километра.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сегодня утром Дед Мороз приехал с подарками к пациентам Детской областной клинической больницы.

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