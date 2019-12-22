Фанаты заподозрили, что Линдеманн забрал ребенка у Лободы

Поклонники украинской исполнительницы Светланы Лободы обратили внимание на то, что звезда давно не выкладывала в Instagram совместные фотографии с малышкой Тильдой, отцовство которой приписывают лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну.

В то же время снимки со своей старшей дочерью Евой певица не прекратила публиковать. Например, на днях в аккаунте артистки появился кадр, на котором она позирует с наследницей на фоне новогодних декораций.

Как пишет MK.RU, все это заставило подписчиков предполагать, что Тильда с матерью не живет и, скорее всего, проводит время с Линдеманном, который, по слухам, является ее биологическим отцом.

Кроме того, подписчики заметили, что на свежих снимках Лобода выглядит довольно грустной, а накануне появились сплетни, что между светской львицей и немецким музыкантом произошел разрыв. Учитывая данные сведения, фолловеры решили, что Линдеманн после расставания с возлюбленной решил вмешаться в воспитание своей дочери.

Однако сами герои сплетен информацию о своих романтических отношениях комментировать отказываются. Поэтому пользователям остается только строить предположения на этот счет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лобода пошутила над клипом Линдеманна со своим участием.