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  4. «Что ж я наделала!» Лобода пошутила над клипом Линдеманна со своим участием

«Что ж я наделала!» Лобода пошутила над клипом Линдеманна со своим участием

, 10:11 | Светлана Александрова Видео 344

На видеоряд, снятый к песне группы Rammstein «Frau & Mann», певица наложила припев собственной композиции «Мира мало».

Фото: YouTube / Lindemann Official

Светлана Лобода своеобразно ответила на вышедший недавно клип группы Rammstein к песне «Frau & Mann» с ее участием. В своем Instagram певица опубликовала ролик, в котором на видеоряд с Тиллем Линдеманном наложила припев собственной композиции «Мира мало».

«Ой, мама, ой, что ж я наделала!» — поет Лобода на фоне немецкого музыканта с разбитым лицом.

 
 
 
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

В подписи к видео артистка просто спросила поклонников нравится ли им новая песня. Свои лайки под роликом поставили Игорь Крутой, Лолита Милявская, «2Маши» и другие известные исполнители.

«Это песня лучше подходит к клипу».

«Ваша песня пронзила мне сердце! Супер!»

«Песня, клип, актеры, игра и сюжет просто огнище, очень и очень!»

«Тилька нравится!»

«Ждем следующую бомбу», — комментируют подписчики.

Ранее сообщалось, что Тилль Линдеманн снял в Санкт-Петербурге сразу три музыкальных видео.

Как уже писал 5-tv.ru, давно ходят слухи, что Светлану Лободу и фронтмена группы Rammstein связывают романтические отношения. Многие уверены, что отцом младшей дочери певицы Тильды, родившейся в мае 2018 года, является именно Линдеманн. Сами артисты слухи никак не комментируют, но часто появляются на публике вместе.

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