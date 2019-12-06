«Что ж я наделала!» Лобода пошутила над клипом Линдеманна со своим участием

Светлана Лобода своеобразно ответила на вышедший недавно клип группы Rammstein к песне «Frau & Mann» с ее участием. В своем Instagram певица опубликовала ролик, в котором на видеоряд с Тиллем Линдеманном наложила припев собственной композиции «Мира мало».

«Ой, мама, ой, что ж я наделала!» — поет Лобода на фоне немецкого музыканта с разбитым лицом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 5 Дек 2019 в 7:05 PST

В подписи к видео артистка просто спросила поклонников нравится ли им новая песня. Свои лайки под роликом поставили Игорь Крутой, Лолита Милявская, «2Маши» и другие известные исполнители.

«Это песня лучше подходит к клипу».

«Ваша песня пронзила мне сердце! Супер!»

«Песня, клип, актеры, игра и сюжет просто огнище, очень и очень!»

«Тилька нравится!»

«Ждем следующую бомбу», — комментируют подписчики.

Ранее сообщалось, что Тилль Линдеманн снял в Санкт-Петербурге сразу три музыкальных видео.

Как уже писал 5-tv.ru, давно ходят слухи, что Светлану Лободу и фронтмена группы Rammstein связывают романтические отношения. Многие уверены, что отцом младшей дочери певицы Тильды, родившейся в мае 2018 года, является именно Линдеманн. Сами артисты слухи никак не комментируют, но часто появляются на публике вместе.