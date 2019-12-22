Елена Малышева провела передачу в платье с собственным портретом

Телеведущая Елена Малышева провела выпуск своей передачи о здоровье на Первом канале в платье с собственным портретом. На наряде также можно было увидеть лица ее коллег.

Портрет Малышевой расположился в районе левого плеча. На правой руке можно увидеть лицо Германа Гандельмана, чуть ниже — Андрея Продеуса, а на животе — Дмитрия Шубина. Все трое являются соведущими Малышевой.

Елена Малышева утверждает, что наряд отражает происхождение сотрудников телепередачи на Первом канале.

«Я к этой встрече подготовила вот такое платье. Вот это я, это Герман Шаевич, это кемеровчане. Чуть пониже, из Новокузнецка, Дмитрий Николаевич», — цитирует ее объяснение сайт Teleprogramma.pro.

Кадр из т/п «Жить здорово»

В самом выпуске передачи Малышева и Шубин рассказали о вреде экстрактов зеленого чая. После приема таких капсул одному из пациентов в США потребовалась пересадка печени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Малышева развеяла опасные мифы о домашнем лечении отравлений.