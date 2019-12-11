Елена Малышева развеяла опасные мифы о домашнем лечении отравлений

Елена Малышева развеяла бесполезные, а иногда и опасные мифы о самостоятельном лечении пищевого отравления. Ликбез телеведущая провела вместе с коллегами в эфире собственной телепрограммы.

В качестве героини выпуска выступила женщина, которая отравилась на свадебном банкете. Следуя народному методу, она лечилась укропным отваром с сахаром. Как объяснила Малышева, в этом средстве действительно полезной была только вода.

Аналогичный вердикт был вынесен и прочим домашним средствам от отравления — например, отвару валерианы. Не имеющим эффекта оказалось и лечение маленькими дозами активированного угля.

Как выяснилось, некоторые популярные средства так называемой фитотерапии и вовсе могут быть опасны для здоровья. Так, настой мать-и-мачехи оказался токсичным для печени.

Как отметили соведущие Малышевой, главное при отравлении — спасти организм от обезвоживания и своевременно восполнять потерю жидкости. Поэтому основным в домашнем лечении является обильное питье — небольшими порциями за один раз, передает «Экономика сегодня».

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