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  4. Елена Малышева развеяла опасные мифы о домашнем лечении отравлений

Елена Малышева развеяла опасные мифы о домашнем лечении отравлений

, 8:17 | Анастасия Игонина Видео 40

Как пояснила телеведущая, большинство из народных методов бесполезны, а некоторые даже опасны для организма.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, /imagebroker/Arco Images / Huette, /Diez, O., webinfo.kz

Елена Малышева развеяла бесполезные, а иногда и опасные мифы о самостоятельном лечении пищевого отравления. Ликбез телеведущая провела вместе с коллегами в эфире собственной телепрограммы.

В качестве героини выпуска выступила женщина, которая отравилась на свадебном банкете. Следуя народному методу, она лечилась укропным отваром с сахаром. Как объяснила Малышева, в этом средстве действительно полезной была только вода.

Аналогичный вердикт был вынесен и прочим домашним средствам от отравления — например, отвару валерианы. Не имеющим эффекта оказалось и лечение маленькими дозами активированного угля.

Как выяснилось, некоторые популярные средства так называемой фитотерапии и вовсе могут быть опасны для здоровья. Так, настой мать-и-мачехи оказался токсичным для печени.

Как отметили соведущие Малышевой, главное при отравлении — спасти организм от обезвоживания и своевременно восполнять потерю жидкости. Поэтому основным в домашнем лечении является обильное питье — небольшими порциями за один раз, передает «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Малышева развеяла пять популярных мифов об МРТ.

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