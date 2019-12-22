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«Дома будет скандал»: обнародовано фото невесты Тимати в компании другого

, 17:21 | Ниса Мурзанаева Фото 133

Рэпер не остался в долгу и «отомстил» возлюбленной снимком, на котором позирует с популярной светской львицей.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова обратила внимание на мобильное приложение под названием «Дежавю». Любой человек может загрузить в программу свой портрет, а на выходе получить снимок в компании суперзвезд. Невеста Тимати опубликовала в Instagram фотографии, на которых якобы позирует вместе с американским музыкантом Канье Уэстом и голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

«Кажется, дома будет скандал. Залипла здесь немного», — подписала пост знаменитость.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленный Анастасии Решетовой рэпер Тимати не остался в долгу. Музыкант также разместил в сети фотографию в компании зарубежной знаменитости. Однако исполнителю повезло гораздо меньше, нежели его избраннице. На снимке звезда оказался всего лишь охранником Ким Кардашьян.

«Не понимаю всеобщей истерии по поводу этого приложения. Я здесь из двадцати вариантов в 15-й чей-то охранник», — расстроенно высказался рэпер.

Instagram @timatiofficial

Поклонники Тимати восхитились чувством юмора кумира и не преминули поиронизировать над его заявлением.

«Может, приложение лучше разбирается в твоих талантах?»

«Может стоит задуматься о своем реальном предназначении, бро?»

«Значит, это судьба!» — заявили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике.

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