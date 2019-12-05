  1. Пятый канал
  4. Видео: Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике

Видео: Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике

, 6:28 | Василий Заика Видео 1 694

Рэпер вместе с возлюбленной принял участие в церемонии открытия собственного фитнес-клуба.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @top_stars_in_the_world, @volkonskaya.reshetova

Рэпер Тимати ловко увернулся от поцелуя со своей возлюбленной Анастасией Решетовой на публике. Влюбленные вместе появились на церемонии открытия собственного фитнес-клуба исполнителя.

Как сообщает сайт Teleprogarmma.pro, Тимати после того, как принял поздравления и вдоволь пообщался с приятелями, вместе с Анастасией Решетовой принялся позировать многочисленным фотографам.

Исполнитель при всех поцеловал свою девушку в щеку. Когда модель решила ответить избраннику поцелуем в губы, артист ловко увернулся и улыбаясь отвел ее в сторону.

У свидетелей произошедшего этот инцидент вызвал недоумение и подогрел интерес к недавним слухам о том, что Тимати якобы изменил Анастасии Решетовой во время отпуска на Мальдивах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати подарил Решетовой новый пикап от Илона Маска.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
64.19
0.05 71.11
0.05
Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца

Последние новости

7:56
Десять человек погибли при обстреле спортивного клуба в Сирии
7:49
«Сладенький приехал!»: Плющенко и Рудковская показали, как проводят время с сыном
7:42
Депутат Верховной рады озвучил сроки принятия Украины в НАТО
7:36
Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение
7:29
«Купальник ужасный»: Эксперт в мире моды раскритиковала стиль Макеевой на отдыхе
7:22
Почему юбилейный саммит НАТО может войти в историю как самый скандальный

Сейчас читают

Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца
«Я не знаю ее женой»: Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Фриске
Выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся с 2020 года

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]