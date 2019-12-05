Видео: Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике

Рэпер Тимати ловко увернулся от поцелуя со своей возлюбленной Анастасией Решетовой на публике. Влюбленные вместе появились на церемонии открытия собственного фитнес-клуба исполнителя.

Как сообщает сайт Teleprogarmma.pro, Тимати после того, как принял поздравления и вдоволь пообщался с приятелями, вместе с Анастасией Решетовой принялся позировать многочисленным фотографам.

Исполнитель при всех поцеловал свою девушку в щеку. Когда модель решила ответить избраннику поцелуем в губы, артист ловко увернулся и улыбаясь отвел ее в сторону.

У свидетелей произошедшего этот инцидент вызвал недоумение и подогрел интерес к недавним слухам о том, что Тимати якобы изменил Анастасии Решетовой во время отпуска на Мальдивах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати подарил Решетовой новый пикап от Илона Маска.