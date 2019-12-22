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Майли Сайрус публично высмеяла свой недолгий брак с бывшим мужем

, 16:34 | Ниса Мурзанаева Фото 21

Поп-дива состояла в официальных отношениях с актером Лиамом Хемсвортом всего восемь месяцев.

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Фото, видео: Instagram @liamhemsworth

Поклонник Майли Сайру — некто Мэтти Мо — поделился в Instagram своим новогодним желанием. Фанат поп-дивы мечтает сыграть с кумиром свадьбу в предстоящем году. Удивительно, но певица отреагировала на пост пользователя и даже пошутила по поводу своих предыдущих отношений.

Многие решили, что суперзвезда высмеяла свой короткий брак с актером Лиамом Хемсвортом. Замужество Майли Сайрус тогда продлилось всего восемь месяцев.

«Скорее всего, это продлится недолго. Но никогда не оставляй попыток. Ты упустишь 100% своего шанса, если не попробуешь», — высказалась знаменитость.

Instagram @liamhemsworth

Майли Сайрус после расставания с Лиамом Хемсвортом, которое произошло летом 2019 года, быстро нашла экс-возлюбленному замену. Уже через пару месяцев после громкого развода певицу «застукали» целующейся с известной светской львицей Кейтлин Картер.

Однако, разочаровавшись в однополой любви, поп-дива вновь стала встречаться с мужчиной — музыкантом Коди Симпсоном. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Майли Сайрус после госпитализации восстанавливает силы с бойфрендом.

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