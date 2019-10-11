Майли Сайрус после больницы восстанавливает силы с бойфрендом

Популярная американская поп-звезда Майли Сайрус после выписки из больницы, куда она угодила в связи с инфекционным заболеванием гортани, радуется жизни со своим бойфрендом Коди Симпсоном, австралийским певцом.

26-летняя девушка разместила в сторис в Instagram видео, как она в ванной комнате чистит зубы, а ее избранник снимает эту процедуру на телефон. При этом Майли вовсе не выглядит страдающей от выявленного ранее недуга, а наоборот светится счастьем и обнимает своего молодого человека, который стоит в трусах с обнаженным торсом.

Instagram @mileycyrus

В медучреждение известная певица Майли Сайрус угодила, предположительно, из-за тонзиллита — инфекционного заболевания гортани. Там ей не давали скучать близкие и друзья, которые ее регулярно навещали и задаривали букетами цветов.