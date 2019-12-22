  1. Пятый канал
  4. Видео: В Новой Москве нашли мертвыми двух уборщиков дорожной службы

Видео: В Новой Москве нашли мертвыми двух уборщиков дорожной службы

, 17:09 | Алиса Маркова Эксклюзивное видео 112

Мужчина и женщина оказались в колодце. Рассматриваются несколько версий произошедшего.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Двоих рабочих дорожной службы нашли мертвыми в Новой Москве. По данным 5-tv.ru, тела мужчины и женщины, которые пару месяцев назад приехали из регионов в столицу на заработки, были обнаружены в колодце в поселке Мосрентген. На кадрах с места происшествия видно, что погибших уже подняли на поверхность.

По предварительным данным, на телах погибших имеются травмы. Рассматриваются несколько версий произошедшего. Жертв могли избить или же сбить машиной, после чего оттащить к колодцу. По некоторым сведениям, на отбойнике дороги найдены следы крови. Точную причину смерти рабочих сможет установить экспертиза. Ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ростовчанин убил жену, а после в крови голышом сел на подоконник.

Читайте также

Стали известны личности пострадавших и погибшего в ДТП на МКАД

Два человека погибли в результате тарана остановки легковушкой в Марий Эл
+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Дамские угодники: Названы лучшие любовники по знаку зодиака

Последние новости

18:16
Роуминг между Россией и Белоруссией должен быть отменен до сентября 2020 года
18:13
Гоша Куценко признался, что планировал стать президентом Украины
18:01
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
17:47
«Спасибо за грязь!»: Дана Борисова набросилась на 12-летнюю дочь в сети
17:34
Сергей Лавров: Санкции США не скажутся на строительстве «Северного потока — 2»
17:21
«Дома будет скандал»: обнародовано фото невесты Тимати в компании другого

Сейчас читают

«Лучшая эрекция в микрорайоне»: как сделать секс в новогоднюю ночь идеальным?
Дамские угодники: Названы лучшие любовники по знаку зодиака
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]