Видео: В Новой Москве нашли мертвыми двух уборщиков дорожной службы

Двоих рабочих дорожной службы нашли мертвыми в Новой Москве. По данным 5-tv.ru, тела мужчины и женщины, которые пару месяцев назад приехали из регионов в столицу на заработки, были обнаружены в колодце в поселке Мосрентген. На кадрах с места происшествия видно, что погибших уже подняли на поверхность.

По предварительным данным, на телах погибших имеются травмы. Рассматриваются несколько версий произошедшего. Жертв могли избить или же сбить машиной, после чего оттащить к колодцу. По некоторым сведениям, на отбойнике дороги найдены следы крови. Точную причину смерти рабочих сможет установить экспертиза. Ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ростовчанин убил жену, а после в крови голышом сел на подоконник.