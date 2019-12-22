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Видео: НАСА нашли плюсы в недолете Starliner до МКС

, 23:38 | Анастасия Игонина Видео 64

Корабль должен был доставить продовольствие на космическую станцию, но так и не смог выйти на орбиту.

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Фото, видео: Twitter @NASA

В НАСА нашли плюсы неудачного запуска Starliner. Корабль так и не смог пристыковаться к МКС и ранним утром 22 декабря вернулся на Землю — кадры с посадкой судна были опубликованы на странице космического управления.

Авторы публикации отметили: это первый случай в истории США, когда капсулу удалось посадить на суше — до этого они приземлялись исключительно на воду. По словам американских специалистов, миссия Starliner хоть и была неудачной, но в целом все равно принесла пользу. Запуск и необходимость внеплановой посадки позволили провести проверку основных систем космического корабля, а также протестировать парашюты судна в реальных условиях.

Starliner был запущен к МКС20 декабря — он должен был доставить продукты на станцию. Также на борту находился манекен, который американцы назвали Роузи. Однако вскоре после запуска оборудование вышло из строя — из-за этого корабль не смог выйти на заданную орбиту. Через сутки было принято решение об отмене миссии и возвращении судна на Землю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Илон Маск пожелал удачи не долетевшему до МКС кораблю Starliner.

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