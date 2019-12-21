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«Орбита трудна»: Маск пожелал удачи не долетевшему до МКС кораблю Starliner

, 9:04 | Светлана Шевченко 59

Беспилотный корабль производства компании Boeing, истратив много топлива, так и не смог оказаться на расчетной орбите и добраться до космической станции.

Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins

Разработчик коммерческих космических кораблей и глава компании SpaceX Илон Маск решил поддержать Boeing и выразил слова поддержки после неудачного полета беспилотного космического корабля Starliner.

«Орбита трудна. Наилучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления до следующего полета», — написал бизнесмен в Twitter.

Starliner был запущен с мыса Канаверал в США накануне. Ракета-носитель Atlas-5 вывела его на расчетную суборбитальную траекторию, но маневр корабля произошел позднее необходимого срока по причине ошибки в полетном времени. После этого Starliner, истратив много топлива, так и не смог оказаться на расчетной орбите и добраться до космической станции.

В итоге, НАСА и Boeing было принято решение возвратить его на Землю 22 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в SpaceX не согласны с громким заявлением в США о прекращении лидирующих позиции России в космической отрасли после отказа НАСА летать на «Союзе».

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