«Королева города»: Квитко в ультракоротком платье свела с ума мужчин

Снимок «русской Кардашьян» в коротком вечернем платье покорил поклонников ее микроблога. В этот раз Анастасия Квитко снялась на фоне городского пейзажа. Стоя на балконе, она демонстрирует пышные формы и сзади, и спереди.

Зеленый с отливом наряд модели с глубоким декольте прекрасно сочетается с водным пространством, которое видно сквозь стеклянное ограждение балкона. Над каналом возвышаются небоскребы.

Instagram @anastasiya_kvitko

Романтичный вид каменных джунглей портит разве что стройка нового здания напротив. Но заметить это с первого раза сложно. Звезда Instagram обращает все внимание зрителя на себя. И, как всегда, собирает восторженные отзывы.

«Ты невероятна!»

«Люблю тебя!»

«Боже, ты сногсшибательна!»

«Великолепна в этом платье!»

«Королева города», — оценили снимок подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Русская Кардашьян» сразила мужчин видео в желтом бикини.