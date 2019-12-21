«Ты ошеломительна!» «Русская Кардашьян» сразила мужчин видео в желтом бикини

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, прозванная «русской Кардашьян», порадовала мужчин очередными сексуальными кадрами со своим участием. Она выложила на своей странице в Isntagram видео, на котором предстала в желтом бикини.

В ролике Квитко позирует на камеру на пляже. Она не стесняясь показывает свои формы, едва уместившиеся в купальник.

«Самое счастливое время в году наступило, и дальше будет только лучше», — подписала видео модель.

Ролик с участием Квитко активно комментируют подписчики. Ее называют принцессой, хвалят за пышные формы и тонкую талию, а также выбор купальника. В комментариях можно встретить фразы на множестве языков — русском, английском, испанском и других.

«Ты номер один! Принцесса»

«Выглядишь просто восхитительно!»

«Бог ты мой, ты ошеломительна! Счастливых праздников!»

«Красотка в милом желтом бикини», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором грудь «русской Кардашьян» едва не выпала из топа без бретелек.