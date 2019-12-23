«Примеряете фейс?»: Порошина снялась со сковородкой в руке

Кадр со съемок сериала «Родители» поднял настроение поклонникам Марии Порошиной. Актриса поделись с подписчиками в Instagram снимком, где стоит с коллегой посреди одного из павильонов. Каждая из телемам держит в руках кухонную утварь. У главной героини — большая сковородка. Этот предмет она воинственно сжимает в кулаке. Лицо артистки при этом не выражает никакой агрессии.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

По этому поводу один из подписчиков вспомнил подходящие строчки Леонида Филатова из сказки «Про Федота-стрельца». В них главный герой перед дальней дорогой обращается к супруге с похожим именем Маруся.

«Ну а сунется такой,

Кто нарушит твой покой, -

Мне тебя учить не надо:

Сковородка под рукой!» — процитировал пользователь.

Фанаты артистки не усомнились, что бояться этого орудия домохозяек в ее руках не стоит. Марию похвалили за участие в добром, семейном проекте. Там Порошина играет мать троих сыновей. Вжиться в роль многодетной родительницы актрисе едва ли было сложно. В жизни она воспитывает четырех дочерей и годовалого сына.

«Наверное примеряете фейс, который в нее (сковородку — Прим.ред.) войдет?»

«Мария Михайловна! Спасибо за ваш талант, отличную игру, красоту, особенный шарм!»

«Спасибо, Мария Михайловна! Отличный, добрый проект. Вы прекрасны!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Порошина скоро примерит роль бабушки.