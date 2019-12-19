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«Есть внутренняя готовность»: Мария Порошина скоро примерит роль бабушки

, 5:33 | Анастасия Игонина 31

У актрисы сын и четыре дочери, а вот внуков пока нет.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Мария Порошина готовится стать бабушкой. Впрочем, поздравлять актрису со скорым прибавлением в семье не стоит — речь идет о роли в сериале.

Героиня Порошиной в сериале «Родителей» в новом сезоне узнает о том, что ее дочь Полина ждет малыша. Сама Мария пока внуков не ждет — но признается, что морально давно готова к такому развитию событий.

«Я думаю, любой человек, у которого есть взрослые дети, так или иначе готов к появлению внуков. И у каждой женщины есть внутренняя готовность стать бабушкой», — поделилась артистка с изданием «7Дней».

Впрочем, пока актриса вовсю наслаждается материнством: у Порошиной пятеро детей. Младшего — долгожданного сына Андрея — она родила меньше года назад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Порошина показала на одном фото дочерей от Куценко и Древнова.

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