«Есть внутренняя готовность»: Мария Порошина скоро примерит роль бабушки

Мария Порошина готовится стать бабушкой. Впрочем, поздравлять актрису со скорым прибавлением в семье не стоит — речь идет о роли в сериале.

Героиня Порошиной в сериале «Родителей» в новом сезоне узнает о том, что ее дочь Полина ждет малыша. Сама Мария пока внуков не ждет — но признается, что морально давно готова к такому развитию событий.

«Я думаю, любой человек, у которого есть взрослые дети, так или иначе готов к появлению внуков. И у каждой женщины есть внутренняя готовность стать бабушкой», — поделилась артистка с изданием «7Дней».

Впрочем, пока актриса вовсю наслаждается материнством: у Порошиной пятеро детей. Младшего — долгожданного сына Андрея — она родила меньше года назад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Порошина показала на одном фото дочерей от Куценко и Древнова.