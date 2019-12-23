Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 25 декабря

В Керческом проливе готовятся к знаковому событию — сегодня откроется движение по новой железнодорожной части Крымского моста. Дорога прошла все необходимые испытания и первым по ней пройдет состав «Петербург — Севастополь».

Встретить Новый год у Черного моря планируют тысячи людей. В первые сутки билеты разлетались со скоростью три штуки в минуту.

Сейчас на красавец мост можно посмотреть с любой точки Керчи. Его видно даже из космоса.

В торжественном открытии ветки примет участие и президент.

Мэри Бадунц о последних приготовлениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одним из первых железнодорожную часть Крымского моста проинспектировал кот Мостик.