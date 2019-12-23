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Кот Мостик провел инспекцию железнодорожной части Крымского моста

, 4:20 | Марина Неруцких Видео 45

Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря.

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Фото, видео: Instagram @cat_the_most; 5-tv.ru

Торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста состоится 23 декабря. В этот же день из Петербурга в Севастополь через Крымский мост отправится пассажирский поезд.

Об успешном завершении строительства журналистам рассказал начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков. Одним из первых железнодорожную часть Крымского моста проинспектировал самый знаменитый кот России Мостик.

Хвостатый талисман 19-километровой переправы, соединяющей Крым с материковой частью России, наметанным глазом осмотрел железнодорожное полотно, с важным видом прогулялся по уложенным шпалам и, кажется, не нашел к чему придраться. Напоследок довольный увиденным кот покрасовался перед представителями СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту примет участие президент России Владимир Путин.

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