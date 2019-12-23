Екатерине Климовой даже после рождения четырех детей удалось сохранить стройную фигуру. Екатерина нередко выкладывает в социальные сети пикантные фото, а недавно и вовсе пришла на премию в платье без бюстгальтера. Снимок Климова выложила на свою официальную страничку в Instagram.

В посте артистка благодарила организаторов премии Talented Kid’s Awards 2019 за то, что ей дали возможность вручить награду в номинации актер года. Но привлекла подписчиков совсем не подпись к фото — взгляды фанаты были устремлены на наряд актрисы, точнее на то, что не очень то и скрыто под ним.

Для церемонии Екатерина выбрала черное платье в пол на бретельках. Глубокое декольте выгодно показало пышную грудь многодетной мамы.

Instagram @klimovagram

Подписчики блога не смогли пройти мимо такой привлекательной части тела артистки. Образ кинозвезды заслужил сотни восторженных комментариев.

«Вот это улыбка»;

«Огонь»;

«Шикарная»;

«Четверо детей, я в шоке. Она инопланетянка с таким-то телом»;

«Прямо в грудь залайкал»;

«Не думали даже, какие у вас шикарные груди, натуральные», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова раззадорила фанатов серией фото в купальнике и пене.