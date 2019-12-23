Екатерине Климовой даже после рождения четырех детей удалось сохранить стройную фигуру. Екатерина нередко выкладывает в социальные сети пикантные фото, а недавно и вовсе пришла на премию в платье без бюстгальтера. Снимок Климова выложила на свою официальную страничку в Instagram.
В посте артистка благодарила организаторов премии Talented Kid’s Awards 2019 за то, что ей дали возможность вручить награду в номинации актер года. Но привлекла подписчиков совсем не подпись к фото — взгляды фанаты были устремлены на наряд актрисы, точнее на то, что не очень то и скрыто под ним.
Для церемонии Екатерина выбрала черное платье в пол на бретельках. Глубокое декольте выгодно показало пышную грудь многодетной мамы.
Подписчики блога не смогли пройти мимо такой привлекательной части тела артистки. Образ кинозвезды заслужил сотни восторженных комментариев.
«Вот это улыбка»;
«Огонь»;
«Шикарная»;
«Четверо детей, я в шоке. Она инопланетянка с таким-то телом»;
«Прямо в грудь залайкал»;
«Не думали даже, какие у вас шикарные груди, натуральные», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова раззадорила фанатов серией фото в купальнике и пене.