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Как быстро привести себя в порядок перед Новым годом?

, 18:33 | Василий Заика Видео 13

Эксперт по красоте и здоровью Юлия Энхель дала несколько рекомендаций для женщин.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer, Rolf W. Hapke / CHROMORANGE? Christian Vorhofer, face to face, uwe umstätter

Зачастую многие женщины в предновогодние недели декабря проводят в нескончаемом стрессе. Необходимо успеть все — закупить продукты и напитки к праздничному столу, приготовить подарки, определиться с нарядом для новогодней ночи, а также привести себя в порядок.

Эксперт по красоте и здоровью, а также блогер Юлия Энхель в беседе с Дни.ру дала несколько рекомендаций для представительниц прекрасного пола, как справиться с ситуацией в условиях цейтнота. Главное, по ее словам, делать все с любовью и максимально спокойно.

Примите контрастный душ или теплую ванну

Польза обеих процедур, конечно, очевидна. Специалист советует для поднятия тонуса каждой клетки кожи водить струей воды в разные стороны. Если вы хотите полежать в ванне и расслабиться, помните, что нахождение в горячей воде длительное время оказывает разрушающее воздействие на липидный барьер кожи. Действенный способ обновления и омоложения — 20 минут в теплой ванне с водородной солью.

Проведите многоступенчатое очищение кожи

Эксперт рекомендует для данных манипуляций использовать средства, в состав которых включены активные компоненты. Японская система очищения идеальна для практики в любое время года. Согласно методике, изначально применяйте легкие и мягкие средства, такие как молочко и пенка. Впоследствии можно браться и за пилинг-гель.

Отдельно стоит уделить время заботе о коже вокруг глаз

Взгляд женщины способен задать тон любому торжеству. Именно поэтому необходимо поддерживать его свежим и сияющим. Для уменьшения синяков и мешков под глазами протирайте кожу вокруг глаз кубиками льда, а после — используйте увлажняющие гелевые патчи. Эти препараты, по словам блогера, разглаживают морщины, питают и восстанавливают клетки кожи. Причем для достижения максимального эффекта их рекомендуется хранить в холодильнике.

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