Идеально под шампанское: подборка правильных закусок на Новый год

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 34 781

Кулинарные эксперты предложили простые блюда, которые дополнят вкус игристого напитка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dinara Devlet-Kildeeva, Paul Williams - Funkystock, West Coast Surfer, Natalya Loginova, M. Henning, imagebroker/Stefan Obermeier, Rosseforp

Идеальную закуску под шампанское предложил эксперт канала «Такое вино». Автор привел простые рецепты, которые дополнят вкус главного напитка на Новый год, пишет ytro.news.

Так, к игристому вину можно добавить соленые картофельные чипсы или попкорн. Хрустящая текстура и соленый вкус отлично подойдут к кислинке шампанского и не отнимут времени на готовку.

Для более искушенных в еде предлагается крудите — блюдо из французской кухни. Нарезанные палочками морковь, огурец и сельдерей с добавлением солоноватого соуса станут великолепной закуской.

По-новому раскроют вкус шампанского классические бутерброды с икрой. А более опытные гурманы могут заменить ее хамоном — сыровяленым свиным окороком; или прошутто — ветчиной, сделанной из окорока, натертого солью. Лишь бы еда была соленой.

Бутылка игристого вина и жареная курица в хрустящей панировке — идеальное сочетание на Новый год. Кроме того, к шампанскому благодаря нежной текстуре и солоноватому вкусу подойдут рыба и морепродукты.

Главное правило — не перебивать вкус напитка чересчур острыми или сладкими блюдами и воздержаться от тяжелой еды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли гипертоникам и сердечникам шампанское в Новый год.

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