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  4. Военные самолеты США провели многочасовую разведку у западных границ России

Военные самолеты США провели многочасовую разведку у западных границ России

, 20:13 | Игорь Рязов Видео 62

Американских разведчиков также заметили над объектами российской армии в Сирии.

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Фото, видео: Wikimedia.org, www.globallookpress.com / Malcolm Schuyl/FLPA, Jan Woitas, Twitter @RestartSecurity, is_keelu

Два самолета ВВС США совершили многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Первое воздушное судно — самолет радиоэлектронной разведки RC-135V c позывным MARIO64. Он вылетел с авиабазы Милденхолл в Англии и пролетел над тремя российскими регионами — сначала облетел Калининградскую область, а потом побывал над западными границами Псковской и Ленинградской областей. В общей сложности он находился у российских границ около трех часов.

Одновременно рядом с территорией России заметили самолет управления нанесением ударов E-8 °C Joint STARS. Он длительное время курсировал чуть южнее Калининградской области, формально оставаясь в воздушном пространстве Польши. Его полет у границ России также продолжался около трех часов.

Тем временем американский разведывательный самолет заметили у российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. Там более двух часов летал RC-135V с позывным LEXIA41.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские беспилотники следили за учениями десанта России и Белоруссии.

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