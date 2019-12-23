Военные самолеты США провели многочасовую разведку у западных границ России

Два самолета ВВС США совершили многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Первое воздушное судно — самолет радиоэлектронной разведки RC-135V c позывным MARIO64. Он вылетел с авиабазы Милденхолл в Англии и пролетел над тремя российскими регионами — сначала облетел Калининградскую область, а потом побывал над западными границами Псковской и Ленинградской областей. В общей сложности он находился у российских границ около трех часов.

Одновременно рядом с территорией России заметили самолет управления нанесением ударов E-8 °C Joint STARS. Он длительное время курсировал чуть южнее Калининградской области, формально оставаясь в воздушном пространстве Польши. Его полет у границ России также продолжался около трех часов.

Тем временем американский разведывательный самолет заметили у российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. Там более двух часов летал RC-135V с позывным LEXIA41.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские беспилотники следили за учениями десанта России и Белоруссии.