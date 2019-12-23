Apple пообещала заплатить хакерам, которые обнаружат в дыры безопасности устройств

Компания Apple пообещала заплатить хакерам, которые обнаружат ошибки и дыры в безопасности «яблочных» устройств — iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, настольных компьютерах и ноутбуках. О расширении запущенной в 2016 году программы Apple Security Bounty было объявлено еще в августе на конференции по безопасности Black Hat в Лас-Вегасе.

Как сообщает Daily Mail, главный приз в один миллион долларов получит тот, кто сможет получить контроль над чужим устройством, не требуя от владельца кликнуть по вредоносной ссылке или всплывающему окну. Другие призы варьируются от 25 тысяч до 500 тысяч долларов и включают в себя обходы блокировки экрана, взлом учетной записи iCloud и предоставление несанкционированным приложениям доступа к конфиденциальным данным.

Зачем это понадобилось Apple «360» пояснил бывший сотрудник компании Даниель Депп. По его словам, гиганты, подобные Apple, не в состоянии устранить все погрешности в программах своими силами. И чем крупнее компания, тем в ее продуктах больше «дыр».

«Скорее всего, компания сейчас готовит какой-то новый инновационный продукт. И чтобы не облажаться, как бывало, хотят максимально гладко выйти. Конкурентов много, многие зуб точат на Apple, пытаются найти лазейки. А так Apple убьет двух зайцев: и залатает дыры, и даст возможность хакерам подзаработать», — предположил Депп.

По его словам, сейчас в Apple работает миллион человек, кто-то может ошибиться. А когда выходит новый продукт, iPhone начинают глючить во всем мире. Тогда руководство понимает, что там «дырка», все латают в срочном порядке, люди тем временем остаются без связи, а это грозит судебными исками. Чтобы избежать такой ситуации, и привлекают хакеров, которые выискивают недостатки очень агрессивно.

«Их мотивирует куш. Есть, конечно, и интерес: что-то взломать, открыть. Такие голодные программисты», — сказал бывший сотрудник Apple.

По словам Деппа, это не первый случай, когда крупная компания прибегает к помощи хакеров — Павел Дуров уже проделывал это с Telegram раньше.

Ранее 5-tv.ru, компания Facebook обнаружила уязвимость в сервисе WhatsApp, с помощью которого хакеры взламывали телефоны пользователей и получали доступ к их личным данным.