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«Зазвездила рано»: Винокур высказался о призыве Борщевой закрыть «Аншлаг»

, 0:17 | Светлана Александрова 19

По мнению юмориста, высказываться так может лишь человек, «который уже что-то сказал в искусстве».

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Народный артист РСФСР Владимир Винокур высказался по поводу призыва звезды Comedy Woman Елены Борщевой закрыть программу «Аншлаг», в которой он выступает много лет. По мнению юмориста, у молодого комика нет права судить артистов, собирающих полные залы по всей стране.

«Я с огромным уважением отношусь к новым юмористическим шоу — Comedy Club и Comedy Woman. Я с ребятами дружу… Но люди-то разные! Елена сказала в эфире, что „Аншлаг“ нужно осудить и закрыть… Она смешная девочка, Лена Борщева, но прав таких у нее нет», — сказал артист в интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro.

По словам Винокура, высказываться так может лишь человек, «который уже что-то сказал в искусстве», слышать подобное от Елены Борщевой ему смешно.

«Жалко девочку. Зазвездила рано», — подытожил Винокур.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на защиту «Аншлага» и Владимира Винокура встала постоянная участница шоу Клара Новикова. О том, что программу, которая выходит в эфир уже более 30 лет, давно пора закрыть, Елена Борщева заявила в ходе спора с бессменной ведущей «Аншлага» Региной Дубовицкой в телеэфире.

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