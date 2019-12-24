«Лед и пламя»: Дарья Мороз порадовала подписчиков смелым образом

Актриса Дарья Мороз выложила на своей странице в Instagram необычную фотографию. Подписчики нашли в снимке борьбу вечных противоположностей — льда и пламени.

«По некоторым ролям скучаешь, как по близким людям, которых нет», — подписала фото Мороз.

На снимке актриса предстала с довольно странной прической: одна половина волос малинового цвета, а вторая — белого. На Дарье надето черное платье с глубоким декольте. «Морозная» половина наряда украшена вышитыми снежинками.

Instagram @d_moroz

В комментариях пытаются понять, какую роль имеет в виду Мороз, а также делятся впечатлениями от ее образа.

«Я помню эту прическу вашу (правда, без розового) в сериале „Чужая кровь“»;

«Космическая»;

«Лед и пламя», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз решила сменить профессию.