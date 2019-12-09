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Дарья Мороз решила сменить профессию

, 9:58 | Мия Субботина 1 717

Актриса рассказала, что начала работать креативным продюсером.

Фото: Instagram @d_moroz

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в эфире программы «Ты не поверишь!» на федеральном канале рассказала, что недавно начала осваивать новую для себя профессию — креативный продюсер.

«Я много работаю. Осваиваю сейчас новую для меня профессию. Поэтому у меня совершенно нет ни сил, ни времени на личную жизнь», — подчеркнула знаменитость.

По словам артистки, у нее есть второе высшее образование, как раз по этой специальности.

«Официально я стала работать только спустя немало лет, как это образование получила. Сейчас это как бы такое экстремальное освоение новой профессии», — отметила она.

Но кроме насыщенной творческой жизни, должна быть и личная. Журналисты в интервью поинтересовались, у актрисы, неужели она не хочет еще раз выйти замуж. Известно, что в прошлом году она развелась с режиссером Константином Богомоловым, от которого у нее девятилетняя дочь Аня.

«Любовь — это творчество. Мне кажется, что это самая правильная формулировка. Это творчество и свобода. Поэтому да, конечно. Одно другое питает как бы. Так и должно быть», — заявила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарью Мороз заподозрили в попытке вернуть Богомолова.

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