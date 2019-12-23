  1. Пятый канал
  4. «Левый имплант протекает»: у Леры Кудрявцевой лопнула грудь

«Левый имплант протекает»: у Леры Кудрявцевой лопнула грудь

, 23:22 | Марина Неруцких Видео 1 440

Телеведущая перенесла срочную операцию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева оказалась на больничной койке. Причиной госпитализации стал грудной имплант. Как сообщила телеведущая на своей странице в Instagram, ей пришлось перенести срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.

«Отправили на УЗИ, потом на МРТ. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень», — написала Лера.

Instagram @leratv

По словам Кудрявцевой, пластическую операцию по увеличению груди она сделала около 15 лет назад. В клинике ей гарантировали, что все будет хорошо.

«На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил — можно танком давить», — поделилась воспоминаниями звезда.

Кудрявцева написала, что обследования проходила ежегодно, но в этот раз что-то пошло не так. Лера призналась, что решилась на откровенность, потому что хочет предостеречь молодых девушек от подобного шага.

«Наркоз еще не отошел, возможно завтра пожалею о своем откровении. Но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря!» — рассказала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности из-за вмешательства пластических хирургов.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.25
-0.16 69.00
-0.38
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Последние новости

0:41
«Лед и пламя»: Дарья Мороз порадовала подписчиков смелым образом
0:32
Четверо оперативников СБУ найдены мертвыми со следами пыток на границе с Венгрией
23:59
Apple пообещала заплатить хакерам, которые обнаружат в дыры безопасности устройств
23:51
Роза Сябитова рассказала, где знакомиться с мужчинами в Новый год
23:34
Беспилотники атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
23:22
«Левый имплант протекает»: у Леры Кудрявцевой лопнула грудь

Сейчас читают

«Никуда бы не делась»: Барановская об отношениях без интимной близости
Практически голая «русская Кардашьян» в стрингах-ниточках покрасовалась перед камерой
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]