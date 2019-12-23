«Левый имплант протекает»: у Леры Кудрявцевой лопнула грудь

Лера Кудрявцева оказалась на больничной койке. Причиной госпитализации стал грудной имплант. Как сообщила телеведущая на своей странице в Instagram, ей пришлось перенести срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.

«Отправили на УЗИ, потом на МРТ. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень», — написала Лера.

Instagram @leratv

По словам Кудрявцевой, пластическую операцию по увеличению груди она сделала около 15 лет назад. В клинике ей гарантировали, что все будет хорошо.

«На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил — можно танком давить», — поделилась воспоминаниями звезда.

Кудрявцева написала, что обследования проходила ежегодно, но в этот раз что-то пошло не так. Лера призналась, что решилась на откровенность, потому что хочет предостеречь молодых девушек от подобного шага.

«Наркоз еще не отошел, возможно завтра пожалею о своем откровении. Но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря!» — рассказала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности из-за вмешательства пластических хирургов.