«Столько пластики»: Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками в Instagram снимком 15-летней давности. На фотографии Лере 33 года. Она предстала с длинными блестящими серьгами и массивным колье на шее. Глаза знаменитости подчеркивают изящные стрелки, губы звезда подчеркнула блеском.

Поклонники оценили снимок телеведущей. Анфиса Чехова сравнила Кудрявцеву с канадской певицей Селин Дион. А многие фолловеры отметили сходство российской телеведущей с Бритни Спирс.

Instagram @leratv

Также фолловеры отметили, что на этом снимке знаменитость выглядит более естественно, чем сейчас. Но нашлись те, кто считает, что Лера сейчас в разы лучше.

«Очень хорошенькая, естественная, черты лица натуральные, так намного лучше»;

«Инопланетянка!»

«Лерочка сейчас в разы гармоничнее, элегантнее и сексуальнее»

«Не узнать!»

«Раньше красивее была, столько пластики сделала…» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леру Кудрявцеву обманул мошенник.