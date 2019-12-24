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Поезд «Таврия»: В каких условиях россияне будут ездить в Крым

, 4:44 Эфирная новость 21

Вагоны двух типов — купейные и плацкартные, кондиционеры, пледы, два вагона-ресторана и многое другое из того, чем могут насладиться в пути 600 пассажиров данного состава.

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Фото, видео: Instagram @krymsky_bridge; 5-tv.ru

Состав «Петербург — Севастополь» носит название «Таврия». Ему предстоит преодолеть две тысячи семьсот километров. Как раз в эти минуты он подъезжает к Рязани. Впереди Воронеж, Ростов-на-Дону — всего девять областей. И те самые 19 километров по Крымскому мосту над водами Керченского пролива. Следом Симферополь и Севастополь.

Вагоны двух типов — купейные и плацкартные — и повсюду маленькие мелочи, которые указывают на то, куда мы едем. Фотографии крымских пейзажей, буклеты с интересными фактами, например мы пересечем 118 рек и сделаем остановки на 21 станции, и на каждой — все новые пассажиры, сделавшие выбор именно в пользу поезда.

Подробности в видеосюжете Максима Облендера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту.

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