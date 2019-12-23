Исторический момент — введена в эксплуатацию железнодорожная часть Крымского моста. Старт движению дал президент России. До церемонии Владимир Путин преодолел путь из Керчи в Тамань в кабине машиниста. Глава государства отметил мягкость хода состава по новому пути. Также президент пообщался с рабочими, которые строили самый протяженный мост в Европе.

Масштабы поражают: за 47 месяцев работы строители установили 307 опор, вбили 3500 свай. Для прокладки путей понадобилось пять тысяч тонн рельсов и 76 тысяч штук шпал. На мост завезли 90 тысяч кубов щебеночного балласта и протянули 500 километров кабелей систем железнодорожной автоматики.

Станция Тамань. Вокзал построили с нуля в чистом поле. Дальше Керчь Южная, это уже полуостров. Раньше о таком маршруте люди на обоих берегах могли только мечтать. Отсюда до Крыма всего около часа езды. И это красивый путь, ведь по обе стороны вагона — морские пейзажи.

Впечатлениями от путешествия по новой переправе делится в своем сюжете Олег Барышев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый поезд, который проедет по Крымскому мосту и прибудет в Севастополь 25 декабря.