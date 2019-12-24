Путин исполнил новогоднюю мечту 10-летнего мальчика из Ставрополья

Ну, а новогоднее желание 10-летнего Андрея Кочетова из Ставропольского края уже сбылось. Благодаря всероссийской акции «Елка желаний». Мальчик, который мужественно борется с тяжелым заболеванием, хотел побывать в Красной Поляне и Олимпийском парке в Сочи. Туда ему и позвонил президент.

В разговоре с руководителем страны Андрей держался уверенно, это отметили все присутствующие, и от предложения Владимира Путина закрепить навыки и остаться на второй день, конечно, не отказался.

О том, что мечта сбудется Андрей узнал из новостей. Пятого декабря на форуме добровольцев Владимир Путин снял с елки желаний понравившуюся открытку.

Подробности в видеосюжете Надежды Алешкиной. Новогодняя акция «Елка желаний» проходит не в первый раз. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Баста исполнил новогоднее желание поклонницы из Костромы.