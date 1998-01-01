Мечты сбываются: Баста исполнил новогоднее желание поклонницы из Костромы

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Девушка оставила на кремлевской елке открытку, где написала о своей мечте попасть на концерт российского рэпера.

Фото: Instagram @bastaakanoggano

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, пригласил на свой концерт 18-летнюю Маргариту из Костромской области. Девушка оставила записку со своим желанием на новогодней елке в Кремле. Поклонница написала, что мечтает побывать на концерте популярного рэпера.

Заметив открытку девушки, РИА Новости связались с Бастой, который сразу согласился исполнить мечту фанатки.

— Мы связались с Маргаритой, я разговаривал с ее мамой. В конце апреля мы ее вместе с мамой пригласили на наш концерт в Москве, — рассказал помощник рэпера Дмитрий Миловзоров корреспонденту издания. Все расходы Баста обещает взять на себя.

В свою очередь, мама девушки отметила, что ее дочь может не поехать на долгожданный концерт из-за финансовых сложностей.

В преддверии Нового года в двух залах Кремля, в том числе, под эгидой проекта «Мечтай со мной», установили две елки для исполнения заветных желаний социально незащищенных россиян: людей с ограниченными возможностями или тяжелыми заболеваниями, детей-сирот, детей из многодетных семей, лиц, находящиеся в трудных жизненных ситуациях. На новогодних символах развесили открытки с желаниями детей и пожилых людей.

Одну елку условно назвали «федеральной», так как желания предлагается исполнить федеральным чиновникам, министрам и руководителям различных ведомств, а вторую — «региональной», поскольку здесь за исполнения желаний отвечают главы российских регионов.

Ранее Пятый канал рассказал, как Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольной девочки.

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