Беременная жена Тарасова в нюдовом боди снялась с дочерью

Супруга Дмитрия Тарасова 24-летняя Анастасия Костенко поделилась трогательными фото с дочкой Миланой. Малышке всего 1,4 года, а ее мама совсем скоро подарит жизнь еще одному ребенку. На опубликованных в Instagram снимках беременная модель позирует в нюдовом боди и белой вязаной кофточке.

В публикации знаменитость посетовала на тотальную занятость перед Новым годом. Анастасия Костенко рассказала, что продолжает закупать подарки и параллельно с этим занимается «организационными моментами к предстоящим мероприятиям». Вдобавок ко всему, жена футболиста не может подобрать праздничный наряд из-за чересчур выпуклого животика.

«Еще и никак не найду красивые платья для такого шарика, как я (одежду для беременных не предлагать, табу, запрет, не все так плохо)», — поделилась модель.

Поклонники Анастасии Костенко умилились трогательным фотографиям и оставили под ними множество восхищенных комментариев. Фанаты похвалили модель за то, что она прекрасно выглядит даже, будучи на последних сроках беременности.

Instagram @kostenko.94

Однако больше всего комплиментов получила Милана. Подписчики восхитились обаянием маленькой красотки. Пользователи соцсети единогласно решили, что девочка — копия папа.

«На папу похожа очень»;

«Малая вырастет, уже видно — будет красивая девочка»;

«Папина доча! Красотульки!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Тарасов в шутку «подрался» с беременной Анастасией Костенко.