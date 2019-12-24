Беременная жена Тарасова в нюдовом боди снялась с дочерью

Супруга Дмитрия Тарасова 24-летняя Анастасия Костенко поделилась трогательными фото с дочкой Миланой. Малышке всего 1,4 года, а ее мама совсем скоро подарит жизнь еще одному ребенку. На опубликованных в Instagram снимках беременная модель позирует в нюдовом боди и белой вязаной кофточке.
В публикации знаменитость посетовала на тотальную занятость перед Новым годом. Анастасия Костенко рассказала, что продолжает закупать подарки и параллельно с этим занимается «организационными моментами к предстоящим мероприятиям». Вдобавок ко всему, жена футболиста не может подобрать праздничный наряд из-за чересчур выпуклого животика.
«Еще и никак не найду красивые платья для такого шарика, как я (одежду для беременных не предлагать, табу, запрет, не все так плохо)», — поделилась модель.
Поклонники Анастасии Костенко умилились трогательным фотографиям и оставили под ними множество восхищенных комментариев. Фанаты похвалили модель за то, что она прекрасно выглядит даже, будучи на последних сроках беременности.
Однако больше всего комплиментов получила Милана. Подписчики восхитились обаянием маленькой красотки. Пользователи соцсети единогласно решили, что девочка — копия папа.
«На папу похожа очень»;
«Малая вырастет, уже видно — будет красивая девочка»;
«Папина доча! Красотульки!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Тарасов в шутку «подрался» с беременной Анастасией Костенко.