Фото: Жена Запашного обращает Эвелину Бледанс в вампира

Эвелина Бледанс обожает эпатировать публику — в этот раз чуть больше, чем просто ярким платьем. На фото в Instagram актриса подставляет оголенную шею вампиру — фантастическая тварь обнажила белоснежные клыки, чтобы напиться звездной крови.

Instagram @bledans

Под таким гримом непросто узнать Элен Запашную-Райхлин — жену знаменитого дрессировщика. Она густо подвела глаза темным карандашом, с помощью пудры оформила загробный оттенок кожи, надела корону с черепами и темную фату. Элен играла невесту вампира в премьере новой шоу-программы братьев Запашных «Раз, Два, … Четыре, Пять».

На мероприятие Бледанс пришла вместе с сыном Семеном. Компанию звездной семье составил актер Оскар Кучера с детьми.

Поклонники артистки оставили ироничные комментарии под фотоснимком — некоторые отметили, что Запашная в образе хищной вампирши очень похожа на реальную Бледанс.

«Запашный? Не узнаю Вас в гриме»;

«Теперь Бледанс превратится в жену Запашного»;

«Бледанс кусает Бледанс», — написали юмористы.

Остальные фанаты порадовали артистку добрыми словами и приятными комплиментами.

«И мы счастливы, что вы счастливы»;

«Эвелина, ну какой же у вас Сема хорошенький, просто прелесть мальчик!» — написали фолловеры.

Ранее Эвелина Бледанс показала длинные ноги в роскошном платье.