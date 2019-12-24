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Младенец умер во время домашних родов в Петербурге

, 12:00 | Карина Бернтгольц 89

По предварительным данным, роды принимала безработная женщина за денежное вознаграждение. Впоследствии роженица была госпитализирована.

Фото: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch

Младенец скончался во время домашних родов в Санкт-Петербурге. Как сообщили в УМВД России по Приморскому району города, тело мертвого малыша без признаков насильственной смерти было обнаружено вечером 23 декабря в квартире на улице Лидии Зверевой.

По предварительным данным, роды в домашних условиях принимала безработная женщина за денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей. 28-летняя роженица впоследствии была доставлена в клинику Первого петербургского государственного медицинского университета имени Павлова.

Как удалось установить правоохранителям, семья, в которой произошел инцидент, является благополучной и на учете не состоит. Выяснение всех обстоятельств случившегося продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Удмуртии подросток погиб после смерти матери, не дождавшись помощи от соседей.

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