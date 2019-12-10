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  4. В Удмуртии подросток погиб после смерти матери, не дождавшись помощи от соседей

В Удмуртии подросток погиб после смерти матери, не дождавшись помощи от соседей

, 20:40 Эфирная новость 86

После этой шокирующей истории в республике начались масштабные проверки, которые спасли жизнь другому ребенку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

В Удмуртии произошла трагедия, которая сделала еще более явной проблему современного общества: никому ни до кого нет дела. Подросток умер рядом с телом собственной матери, так и не дождавшись помощи. Соседи неделю ходили мимо, слышали пусть и невнятные, но крики, однако не забили тревогу.

После этого вопиющего случая в республике начались масштабные проверки. И это спасло жизнь другому ребенку. Он пять дней кричал в пустой квартире. Главный вопрос теперь к соцслужбам — как проглядели? Максим Облендер изучил ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом шокирующем случае — в Бурятии малыш больше суток пробыл в квартире с мертвыми родителями.

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