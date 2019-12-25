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  4. Рита Дакота объяснила уход от Эмина Агаларова

Рита Дакота объяснила уход от Эмина Агаларова

, 9:36 | Валентин Черников 46

Певица призналась, почему разорвала сотрудничество с лейблом артиста.

Фото: Instagram @ritadakota

Причины ухода от Эмина Агаларова озвучила Рита Дакота в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой». Певица подписала контракт с его лейблом в марте этого года, а осенью разорвала сотрудничество.

По словам артистки, она не сработалась с продюсерским центром, потому что привыкла к самостоятельности и не смогла перестроиться под другой формат сотрудничества. Вопросы организации выступлений и продвижения она решала сама. Сегодня Дакота оставляет эту работу для менеджера, чтобы посвящать больше времени творчеству.

С Агаларовым Рита сохранила дружеские отношения. В будущем они планируют вновь поработать вместе, в том числе спеть дуэтом. Певец и продюсер заверил девушку, что она самодостаточный автор и исполнитель, который не нуждается в помощи лейбла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Дакота пригрозила уволить директора из-за плотного графика.

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Рита Дакота объяснила уход от Эмина Агаларова

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