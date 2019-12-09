Рита Дакота пригрозила уволить директора из-за плотного графика

На усталость от постоянных выступлений пожаловалась Рита Дакота. Певица опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила о переносе очередного концерта в Волгограде на другую площадку. По случаю она рассказала о тяжелых буднях работников сцены перед Новым годом.

«Я тут вот что поняла. Если мне мой дирик (директор — Прим. ред.) поставит еще хоть один концерт в этом месяце, я ее уволю. А если серьезно, декабрь у артистов — всегда полный треш. Пашем на максималках, выживаем как можем», — посетовала звезда.

Instagram @ritadakota

По словам Дакоты, днем ранее она проспала всю дорогу на заднем сидении гастрольного микроавтобуса между Ростовом и Волгоградом. Тем временем коллеги накрывали ее куртками.

К написанному Рита добавила, что перестала снимать ролики из концертных туров для микроблога.

«Потому что ничего не меняется. Только гримерки и залы», — уточнила знаменитость. Как считает Дакота, такой видеоблог был бы неинтересен зрителям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Дакота призналась, что в ее гардеробе нет одежды «нормального человека».