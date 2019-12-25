Экс-участница «Дома-2» получила в день рождения подарки на пять миллионов рублей

Модель Лера Фрост любит показывать на своей странице в Instagram пышные букеты цветов, дорогие ювелирные украшения и роскошные наряды, которые ей великодушно дарит состоятельный поклонник.

В конце прошлой недели экс-участница телестройки с размахом отметила свое 26-летие. На странице в социальной сети она похвасталась драгоценными украшениями с бриллиантами и сапфирами.

Утро дня рождения для девушки началось с сюрпризов — курьер привез ей несколько огромных букетов цветов и связку воздушных шаров, пишет StarHit.

«Невозможно сосчитать сколько сотен тысяч рублей вянет у меня дома. Это невероятно», — поделилась эмоциями Лера.

Instagram @lerafrost

Праздник продолжился в дорогом ресторане. Для вечеринки Фрост переоделась в изумрудное платье в пол с разрезом до середины бедра. Приятные сюрпризы ожидали модель и там — таинственный поклонник подарил девушке роскошные ювелирные украшения — браслет от Cartier, а также сережки с бриллиантами и сапфирами.

«Ранее было преподнесено кольцо из белого золота с бриллиантами от известного дизайнера из Монако. Думаю, общая сумма только этих подарков составила около пяти миллионов рублей», — рассказала Фрост.

После вечеринки Лера Фрост уехала домой на роскошном Rolls-Royce своего ухажера, где ее ждала целая корзина со сладостями. Девушка не стала скрывать своих эмоций на камеру и призналась, что это был самый лучший день рождения. Подарки тут не причем — модель растрогала забота мужчины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лера Фрост в нижнем белье раззадорила сеть эротическим видео.