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«Какой стиль, какое изящество!»: Рената Литвинова примерила наряды в стиле ретро

, 19:15 | Валентин Черников Видео 44

Артистка покорила поклонников ярким образом в плаще и шляпе.

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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Ярким имиджем Рината Литвинова обратила на себя внимание подписчиков в Instagram. На своей странице артистка выложила кадры из фотосессии в стиле ретро. Актриса и режиссер примерила на себя несколько образов.

В кадре Литвинова перевоплощалась то в роковую женщину, то в английскую леди. Наиболее притягательным стал наряд в красном. Такого цвета оказались плащ и фетровая шляпа светской львицы. Броские вещи она дополнила алой помадой на губах.

«Все-таки мои мечты не кончаются — список их огромен, они толпятся и ждут своих исполнений. Они даже укоряют меня как живые люди, что я кого-то из них не продвигаю вне очереди. Я даже устаю от их настойчивости — редкие мечты сбываются просто так и вдруг, без ужасного труда и колдовства над ними!» — написала в посте Литвинова.

Автор добавила, что под Новый год ведет учет желаниям, несбывшимся и сбывшимся, и ставит «галочки».

«Рената, вы обворожительны!»

«Какая же вы утонченная и элегантная женщина! Примите мое восхищение»;

«Какой стиль, какое изящество! Как всегда», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рената Литвинова попросила у фанатов совета по поводу новогоднего наряда.

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