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  4. «Изящная статуэтка!» Рената Литвинова попросила у фанатов совета по поводу новогоднего наряда

«Изящная статуэтка!» Рената Литвинова попросила у фанатов совета по поводу новогоднего наряда

, 11:49 | Ниса Мурзанаева Фото 1 473

Актриса, отличающаяся прекрасным вкусом, выбирала платье на праздник в одном из столичных бутиков.

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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Рената Литвинова решила посоветоваться с подписчиками, выбирая новогодний наряд. Актриса опубликовала в Instagram фото, на котором позирует рядом с дизайнерским бутиком в большом универмаге. Артистка предстала на фотографии в черном вечернем платье с длинными рукавами, отороченными белой тканью.

«Если такое платье?» — спросила в соцсети кинозвезда.

Поклонникам Ренаты Литвиновой стильная обновка знаменитости пришлась по вкусу. Фанаты отметили — 52-летняя артистка находится в идеальной форме. Стройная фигура и элегантный образ кинодивы восхитили подписчиков. По их мнению, актриса вполне могла бы отмечать главный праздник в году в подобном платье.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Снимок модной актрисы за несколько часов набрал около десяти тысяч отметок «мне нравится». Фанаты оставили под публикацией множество восторженных комментариев.

«Изящная!»

«Душечка! Во всех нарядах хороша»;

«Статуэтка! Шикардос!» — написали фолловеры.

Однако не все подписчики Ренаты Литвиновой оценили ее новый наряд. Пользователи соцсети отыскали в платье множество недостатков.

«Вы излишне худенькая здесь»;

«Как будто трехметрового роста в нем»;

«Оливье неудобно будет накладывать», — заявили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рената Литвинова покорила сеть голливудским образом.

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