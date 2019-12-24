Уникальное вино «Крымский мост» поступило в продажу в России

Коллекционный подарок к открытию железнодорожной части Крымского моста подготовили местные виноделы. Сегодня стартовали продажи лимитированной серии вина «Крымский мост». Туристы занимают очередь в фирменных магазинах.

Как увидела корреспондент Мери Бадунц, с прилавков уже ушли сотни бутылок коллекции.

Теперь можно не только проехать по новой железной дороге, но и попробовать «Крымский мост» на вкус. Коллекционеры и ценители вин уже объявили настоящую охоту, чтобы заполучить бутылку эксклюзивного напитка с изображением белоснежных арок.

Крымские виноделы подготовили по 19 тысяч бутылок лимитированной партии вина «Крымский мост». Цифра выбрана не случайно — именно такова протяженность самой длинной переправы не только в России, но и в Европе.

«Для нас это огромная гордость. Но еще больше гордость за то, что именно „Массандре“ выпала честь со стороны Крыма представлять своим вином и закрепить в памяти каждого это памятное событие. Это выпустить продукцию „Крымский мост“, которая была заложена в 2015 году», — отметила генеральный директор ГУП РК ПАО «Массандра» Янина Павленко.

Супруги Гордиенко приехали из Санкт-Петербурга. Пока, правда, не на поезде, но все же, в том числе, и специально за «Крымским мостом».

«Обязательно надо попробовать. Не все сразу, но постепенно мы все опробуем», — признался покупатель Ольга Гордиенко.

Для ценителей массандровской продукции предприятие представило свои самые знаменитые вина. Настоящий зимний «Херес Массандра» и самое титулованное вино «Мускат белый Красного камня». Виноград для этой марки получают в единственном месте на территории полуострова — в поселке Красный камень.

«Маслянистый, сильный, мощный, энергетически емкий. Он дарит ноты нежности. Он по-другому воздействует на человека. Кто-то говорит: он слишком сладкий. Слишком сладкий он не может быть. Потому что это — любовь. Это — огромная сила любви. Как не бывает излишней любви, так не бывает излишней сладости в «Мускате белом Красного камня», — поделился главный эксперт по коллекционным винам ГУП «ПАО «Массандра» Елена Батрак.

И это не просто красивые слова. Спрос на новую коллекцию так высок, что покупатели заранее составляли списки.

«Люди звонили заранее. Звонили, спрашивали дату. Мы говорили, сообщали. Даже были случаи, люди говорили — у нас внучка родилась, мы отложим», — рассказала продавец-консультант Елена Щапетько.

Не все бутылки попадут на прилавки магазинов. Лимитированная серия пополнит уникальную коллекцию «Массандры». Энотека занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Здесь более миллиона бутылок и теперь наравне со старейшим хересом в мире, будет храниться «Крымский мост».

Рекорды по продажам сейчас бьет «Новосветовское». Легендарное предприятие выпустило элитное шампанское марки «Rose».

«Мы выпустили эксклюзивную партию вина. Это шампанское розовое пино-нуар. Кстати, год урожая 2014-й. Это вино очень востребовано среди наших почитателей. Приобрести можно в наших фирменных магазинах», — говорит генеральный директор АО «ЗШВ «Новый Свет» Алексей Пугачев.

Напиток, приготовленный из сорта винограда пино-нуар, созревал одновременно со строительством моста. На этикетке изображены судоходные арки — самые узнаваемые части конструкции. Цвета выбрали в зависимости от сорта и года урожая.

Вернуться на материк, взяв с собой «Крымский мост», теперь сможет любой турист. Только за первые часы с прилавков ушли сотни бутылок коллекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла в третьем итоговом чтении закон о виноградарстве и виноделии.