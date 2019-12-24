«Сволочь. Свинья антисемитская»: Путин о после Польши в Германии

Президент РФ Владимир Путин подверг резкой критике польского дипломата, который представлял интересы страны в Германии в 1930-х годах. Заявление глава государства сделал на расширенном заседании Минобороны России.

«Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку. Ну, в колонии. Представляете, 1938 год, выслать евреев в Африку — на вымирание», — сказал Путин на заседании.

По словам президента, польский посол ответил на идею фюрера обещанием поставить ему «великолепный памятник в Варшаве», если он действительно вышлет евреев.

«Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — подчеркнул Путин.

Глава государства уточнил, что посол написал о данном Гитлеру обещании министру иностранных дел Польши. Путин предположил, что дипломат рассчитывал на поощрение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на заседании Минобороны Владимир Путин объяснил, почему армия России может гарантировать безопасность страны.