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«Сволочь. Свинья антисемитская»: Путин о после Польши в Германии

, 15:37 | Игорь Рязов Видео 64

Президент подверг резкой критике польского дипломата за предложение поставить памятник Гитлеру.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин подверг резкой критике польского дипломата, который представлял интересы страны в Германии в 1930-х годах. Заявление глава государства сделал на расширенном заседании Минобороны России.

«Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку. Ну, в колонии. Представляете, 1938 год, выслать евреев в Африку — на вымирание», — сказал Путин на заседании.

По словам президента, польский посол ответил на идею фюрера обещанием поставить ему «великолепный памятник в Варшаве», если он действительно вышлет евреев.

«Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — подчеркнул Путин.

Глава государства уточнил, что посол написал о данном Гитлеру обещании министру иностранных дел Польши. Путин предположил, что дипломат рассчитывал на поощрение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на заседании Минобороны Владимир Путин объяснил, почему армия России может гарантировать безопасность страны.

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