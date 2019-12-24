Путин: армия способна защитить Россию в непростых международных условиях

Армия России способна защитить страну, несмотря на непростую международную обстановку. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны.

«Уважаемые участники коллегии, общий анализ состояния вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнять свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России. И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию и имеющиеся здесь риски», — сказал глава государства.

Он отметил, что не спадает напряженность на Ближнем Востоке, в Афганистане и на Корейском полуострове. Тем временем у границ России расширяется военная инфраструктура НАТО. Озабоченность Москвы также вызывает разрушение системы соглашений о контроле над вооружениями.

«За 2019 год в развитии вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%», — добавил Путин.

По его словам, в войска начало поступать «оружие будущего» — гиперзвуковой ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком «Авангард». Активно внедряются роботизированные комплексы и беспилотники, которые «в разы повышают возможности частей и подразделений».

«Ядерные силы убедительно показали свои возросшие возможности на учениях „Гром-2019“. Флот и дальняя авиация в полном объеме выполнили поставленные задачи в рамках учений „Океанский щит“, а на маневрах „Центр-2019“ были впервые апробированы слаженные совместные действия национальных вооруженных формирований сразу с восемью государствами», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные самолеты США провели многочасовую разведку у западных границ России.