Сексуальная Ирина Шейк станцевала стриптиз в нижнем белье

Российская супермодель Ирина Шейк с завидной регулярностью радует поклонников горячими фото. Недавно знаменитая красавица выложила в сторис Instagram видео, на котором она эффектно дефилировала в одном нижнем белье.

Как пишет UTRO.RU , ролик был опубликован журналом Love Magazine. В кадре звезда позирует в эротическом нижнем белье и ботильонах на высоком каблуке. В процессе съемок девушка игриво спустила шорты по стройным и длинным ногам, а потом и вовсе дерзко отшвырнула их в сторону.

Кроме того, Шейк кокетливо оголяла плечи и стягивала лямки боди, пока не осталась демонстрировать соблазнительную фигуру в кожаном бюстгальтере — еще немного и обольстительница бы совсем оголилась.

Декорации, которые напоминали фольгу не так впечатлили подписчиков Ирины и журнала Love Magazin — их восхитили аппетитные формы манекенщицы и ее игривый наряд.

«Потрясающе»;

«Богиня»;

«Это лучшее, что я видел в этом году», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк снялась для глянца в плаще и косынке.