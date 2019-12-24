Сексуальная Ирина Шейк станцевала стриптиз в нижнем белье

Российская супермодель Ирина Шейк с завидной регулярностью радует поклонников горячими фото. Недавно знаменитая красавица выложила в сторис Instagram видео, на котором она эффектно дефилировала в одном нижнем белье.
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To celebrate Christmas Eve eve, it’s @irinashayk by @douginglish and @sallylyndley 💣
Декорации, которые напоминали фольгу не так впечатлили подписчиков Ирины и журнала Love Magazin — их восхитили аппетитные формы манекенщицы и ее игривый наряд.
«Потрясающе»;
«Богиня»;
«Это лучшее, что я видел в этом году», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк снялась для глянца в плаще и косынке.