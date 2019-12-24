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Сексуальная Ирина Шейк станцевала стриптиз в нижнем белье

, 23:01 | Алиса Старжевская Видео 48

Модель снялась в эротическом видео для зарубежного глянцевого журнала.

Фото: Instagram @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк с завидной регулярностью радует поклонников горячими фото. Недавно знаменитая красавица выложила в сторис Instagram видео, на котором она эффектно дефилировала в одном нижнем белье.

Как пишет UTRO.RU, ролик был опубликован журналом Love Magazine. В кадре звезда позирует в эротическом нижнем белье и ботильонах на высоком каблуке. В процессе съемок девушка игриво спустила шорты по стройным и длинным ногам, а потом и вовсе  дерзко отшвырнула их в сторону.
 
Кроме того, Шейк кокетливо оголяла плечи и стягивала лямки боди, пока не осталась демонстрировать соблазнительную фигуру в кожаном бюстгальтере — еще немного и обольстительница бы совсем оголилась.
 
 
 
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To celebrate Christmas Eve eve, it’s @irinashayk by @douginglish and @sallylyndley 💣

Публикация от  LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine)

Декорации, которые напоминали фольгу не так впечатлили подписчиков Ирины и журнала Love Magazin — их восхитили аппетитные формы манекенщицы и ее игривый наряд.

«Потрясающе»;

«Богиня»;

«Это лучшее, что я видел в этом году», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк снялась для глянца в плаще и косынке.

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